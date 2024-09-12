Ого, Дзюба нашел новый клуб в РПЛ! В «Акроне» у него будет конкретная цель
Детали трансфера
Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба переходит в «Акрон». Об этом в четверг сообщил инсайдер Иван Карпов: по словам источника, контракт 36-летнего форварда с тольяттинцами будет подписан до конца сезона.
Дзюба находился без клуба с конца мая, когда было расторгнуто соглашение нападающего с «Локомотивом». За это время слухи отправляли его в различные клубы РПЛ: «Химки», «Пари НН», «Крылья Советов». В начале августа генеральный директор «Акрона» Алексей Власов признавался, что ни Дзюба, ни Джикия «в лонг-лист или шорт-лист клуба не попадали».
Журналист Андрей Панков добавил, что агенты предлагали Дзюбу «Акрону» еще в начале июня. По словам инсайдера, «тогда тольяттинцы отказались, сейчас согласились».
Последний шанс
Дзюба больше трех месяцев провел в статусе свободного агента и играл только на медиатурнирах. В частности, 8 сентября форвард оказался в центре скандала в финале Т-лиги уличного футбола между командой Mandalorian, за которую он играл, и «Амкалом». Во время стычки на поле Дзюба пнул соперника, но при этом не был удален. «Амкал» в знак протеста отказался продолжать матч.
Участие Дзюбы в любительских турнирах могло указывать на то, что 36-летний форвард уже не думает о продолжении профессиональной карьеры. Истекало и время: Артем мог обрести новый клуб в этом году лишь до 12 сентября, когда закрывалось трансферное окно в России. В четверг и решилась судьба Дзюбы.
Зачем они друг другу
«Акрон» — новичок РПЛ. Команда из Тольятти, играющая в Самаре, после семи туров чемпионата набрала пять очков и идет на 14-м месте в таблице. При этом у команды Заура Тедеева хватает центральных нападающих: летом она усилилась Иваном Тимошенко из «Родины», а также Беншимолом из Кабо-Верде. Кроме того, в заявке есть 19-летний Сергей Грибов.
Однако у «Акрона» молодой состав: в нем есть только один игрок старше 29 лет (капитан Константин Савичев) и мало футболистов с серьезным опытом выступлений в РПЛ.
Поэтому Дзюба поможет тольяттинцам: у Артема не только гигантский опыт игр в РПЛ (422 матча), но и серьезная мотивация. На счету Дзюбы сейчас 229 мячей в официальных матчах на высшем уровне, он идет на втором месте «Клуба 100». Лидирует Александр Кержаков с 233 голами: Артему осталось забить всего пять мячей, чтобы его обогнать и установить новый рекорд.
Если сделка будет оформлена и Дзюбу вовремя внесут в заявку, то дебют Артема за «Акрон» может состояться уже в ближайшее воскресенье в матче с «Химками».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1