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Ого, Дзюба нашел новый клуб в РПЛ! В «Акроне» у него будет конкретная цель

Артем Дзюба продолжит карьеру в тольяттинском «Акроне»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Жара в последний день трансферного окна.

Детали трансфера

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба переходит в «Акрон». Об этом в четверг сообщил инсайдер Иван Карпов: по словам источника, контракт 36-летнего форварда с тольяттинцами будет подписан до конца сезона.

Дзюба находился без клуба с конца мая, когда было расторгнуто соглашение нападающего с «Локомотивом». За это время слухи отправляли его в различные клубы РПЛ: «Химки», «Пари НН», «Крылья Советов». В начале августа генеральный директор «Акрона» Алексей Власов признавался, что ни Дзюба, ни Джикия «в лонг-лист или шорт-лист клуба не попадали».

Журналист Андрей Панков добавил, что агенты предлагали Дзюбу «Акрону» еще в начале июня. По словам инсайдера, «тогда тольяттинцы отказались, сейчас согласились».

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Последний шанс

Дзюба больше трех месяцев провел в статусе свободного агента и играл только на медиатурнирах. В частности, 8 сентября форвард оказался в центре скандала в финале Т-лиги уличного футбола между командой Mandalorian, за которую он играл, и «Амкалом». Во время стычки на поле Дзюба пнул соперника, но при этом не был удален. «Амкал» в знак протеста отказался продолжать матч.

Участие Дзюбы в любительских турнирах могло указывать на то, что 36-летний форвард уже не думает о продолжении профессиональной карьеры. Истекало и время: Артем мог обрести новый клуб в этом году лишь до 12 сентября, когда закрывалось трансферное окно в России. В четверг и решилась судьба Дзюбы.

Зачем они друг другу

«Акрон» — новичок РПЛ. Команда из Тольятти, играющая в Самаре, после семи туров чемпионата набрала пять очков и идет на 14-м месте в таблице. При этом у команды Заура Тедеева хватает центральных нападающих: летом она усилилась Иваном Тимошенко из «Родины», а также Беншимолом из Кабо-Верде. Кроме того, в заявке есть 19-летний Сергей Грибов.

Однако у «Акрона» молодой состав: в нем есть только один игрок старше 29 лет (капитан Константин Савичев) и мало футболистов с серьезным опытом выступлений в РПЛ.

Артем Дзюба, Сесар Монтес, Георгий Джикия. Дзюба переходит в «Акрон», Монтес — в «Локомотиве», найдет ли себе клуб Джикия? Онлайн последнего дня трансферного окна

Поэтому Дзюба поможет тольяттинцам: у Артема не только гигантский опыт игр в РПЛ (422 матча), но и серьезная мотивация. На счету Дзюбы сейчас 229 мячей в официальных матчах на высшем уровне, он идет на втором месте «Клуба 100». Лидирует Александр Кержаков с 233 голами: Артему осталось забить всего пять мячей, чтобы его обогнать и установить новый рекорд.

Если сделка будет оформлена и Дзюбу вовремя внесут в заявку, то дебют Артема за «Акрон» может состояться уже в ближайшее воскресенье в матче с «Химками».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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