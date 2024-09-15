«Динамо» чуть не опозорилось с «Ахматом». Упустило преимущество 0:2 и вырвало победу только в добавленное время
«Динамо» оказалось приперто к стенке после домашнего поражения от «Краснодара» и ничьей с «Оренбургом». Горечи турнирной ситуации добавлял пропущенный на последних добавленных минутах гол. А тройка — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» — при этом рванула в отрыв. Понятно, что в таком положении дома надо было обыгрывать «Ахмат» в обязательном порядке.
Даже с учетом травм лидеров Нгамале, Лаксальта и Чавеса, позднего возвращения из сборной капитана Бальбуэны и Маричаля. Личка мог совсем загрустить от кадровой ситуации, но в последние дни трансферного окна руководство сделало ему подарок в лице левого вингера Артура — купили у «Крузейро» за 5,5 миллиона евро.
Впрочем, бразилец в дебютном матче больше пытался понять, куда попал, а на виду были другие. Удивительно — бело-голубые играли довольно вяло, комбинационная игра не особо клеилась, но при этом моменты возникали постоянно. Уже в первые пять минут — два шикарных у Бителло и Гладышева. И дальше эти два футболиста могли отличиться не раз, но подводили точность и сила удара — то мимо цели, то в руки голкиперу. Что он не волшебник, показал и Артур, из выгодной позиции пробивший точно в Шелию.
Реализация в этом сезоне у «Динамо» катастрофическая. Команда к восьмому туру создала 58 голевых моментов — больше всех в лиге, но по забитым мячам лишь пятое место — 12 взятий ворот. Тенденция продолжилась и в первом тайме встречи с «Ахматом». Пока наконец не пробил Тюкавин. До ворот мяч не долетел, однако по причине выставленной руки Жирова. Судья Чистяков нарушения не увидел — ВАР его поправил.
Впрочем, у москвичей в этом сезоне сложные отношения с пенальти. Нгамале «Зениту» не забил, а Тюкавин и Маухуб хоть и реализовали попытки, но только с помощью соперника — напрямую мяч до сетки не доходил.
На сей раз ответственность взял на себя Карраскаль. И не подвел. Это первый гол колумбийца за «Динамо» в РПЛ. А когда в самом начале второго тайма хозяева удвоили счет, то казалось, что дело сделано. Это Даса обыграл троих, а Тюкавин легко поразил пустой угол.
Упустить дома преимущество в два мяча против аутсайдера? Казалось, шансы стремятся к нулю — грозненцы до этого отметились лишь одним шальным попаданием Швеца в штангу ударом с дальней дистанции. Но гостям хватило всего 15 минут, чтобы сравнять счет. Сначала Луна Диале без помех замкнул навес Камилова, а потом все тот же аргентинец вывел один на один Садулаева — 2:2. Настойчивость «Ахмата» и фантастическая расхлябанность «Динамо» в обороне.
У бело-голубых оставалось полчаса, чтобы уйти от позора. Но долго какого-то невероятного пресса от хозяев мы не видели. Они могли забить, но грозненцы атаковали даже опаснее. И только в компенсированное время москвичи вырвали победу.
Сначала Макаров воспользовался передачей Фомина и в ближнем бою переиграл Шелию. А потом Маухуб спас безнадежный мяч и вывел на удар Гагнидзе — 4:2.
Сергей Ташуев едва не начал с ходу творить чудеса — на стартовом отрезке этот тренер часто дает результат, и только спустя где-то полгода что-то в коллективе расстраивается.
«Динамо» же прошло по лезвию — третий тур без победы стал бы провалом. Но даже после выигрыша у Лички будет болеть голова. Команда создает много моментов, при этом очень расслабленно подходит к реализации и действует как-то несобранно, без агрессии. А в следующем туре бело-голубых ждет дерби со «Спартаком».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|4 : 2
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1