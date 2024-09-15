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«Динамо» чуть не опозорилось с «Ахматом». Упустило преимущество 0:2 и вырвало победу только в добавленное время

Московское «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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15 сентября. «Динамо» победило «Ахмат» (4:2). Лука Гагнидзе и Эль-Мехди Маухуб празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бело-голубые выиграли — 4:2.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:2
Ахмат

«Динамо» оказалось приперто к стенке после домашнего поражения от «Краснодара» и ничьей с «Оренбургом». Горечи турнирной ситуации добавлял пропущенный на последних добавленных минутах гол. А тройка — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» — при этом рванула в отрыв. Понятно, что в таком положении дома надо было обыгрывать «Ахмат» в обязательном порядке.

Даже с учетом травм лидеров Нгамале, Лаксальта и Чавеса, позднего возвращения из сборной капитана Бальбуэны и Маричаля. Личка мог совсем загрустить от кадровой ситуации, но в последние дни трансферного окна руководство сделало ему подарок в лице левого вингера Артура — купили у «Крузейро» за 5,5 миллиона евро.

Эль-Мехди Маухуб, Артур Гомес и&nbsp;Андрей Лунев. «Динамо» закончило трансферную кампанию: плюс Лунев, Артур и Маухуб. Стала ли команда сильнее?

Впрочем, бразилец в дебютном матче больше пытался понять, куда попал, а на виду были другие. Удивительно — бело-голубые играли довольно вяло, комбинационная игра не особо клеилась, но при этом моменты возникали постоянно. Уже в первые пять минут — два шикарных у Бителло и Гладышева. И дальше эти два футболиста могли отличиться не раз, но подводили точность и сила удара — то мимо цели, то в руки голкиперу. Что он не волшебник, показал и Артур, из выгодной позиции пробивший точно в Шелию.

Реализация в этом сезоне у «Динамо» катастрофическая. Команда к восьмому туру создала 58 голевых моментов — больше всех в лиге, но по забитым мячам лишь пятое место — 12 взятий ворот. Тенденция продолжилась и в первом тайме встречи с «Ахматом». Пока наконец не пробил Тюкавин. До ворот мяч не долетел, однако по причине выставленной руки Жирова. Судья Чистяков нарушения не увидел — ВАР его поправил.

Впрочем, у москвичей в этом сезоне сложные отношения с пенальти. Нгамале «Зениту» не забил, а Тюкавин и Маухуб хоть и реализовали попытки, но только с помощью соперника — напрямую мяч до сетки не доходил.

На сей раз ответственность взял на себя Карраскаль. И не подвел. Это первый гол колумбийца за «Динамо» в РПЛ. А когда в самом начале второго тайма хозяева удвоили счет, то казалось, что дело сделано. Это Даса обыграл троих, а Тюкавин легко поразил пустой угол.

Упустить дома преимущество в два мяча против аутсайдера? Казалось, шансы стремятся к нулю — грозненцы до этого отметились лишь одним шальным попаданием Швеца в штангу ударом с дальней дистанции. Но гостям хватило всего 15 минут, чтобы сравнять счет. Сначала Луна Диале без помех замкнул навес Камилова, а потом все тот же аргентинец вывел один на один Садулаева — 2:2. Настойчивость «Ахмата» и фантастическая расхлябанность «Динамо» в обороне.

У бело-голубых оставалось полчаса, чтобы уйти от позора. Но долго какого-то невероятного пресса от хозяев мы не видели. Они могли забить, но грозненцы атаковали даже опаснее. И только в компенсированное время москвичи вырвали победу.

Сначала Макаров воспользовался передачей Фомина и в ближнем бою переиграл Шелию. А потом Маухуб спас безнадежный мяч и вывел на удар Гагнидзе — 4:2.

Сергей Ташуев едва не начал с ходу творить чудеса — на стартовом отрезке этот тренер часто дает результат, и только спустя где-то полгода что-то в коллективе расстраивается.

«Динамо» же прошло по лезвию — третий тур без победы стал бы провалом. Но даже после выигрыша у Лички будет болеть голова. Команда создает много моментов, при этом очень расслабленно подходит к реализации и действует как-то несобранно, без агрессии. А в следующем туре бело-голубых ждет дерби со «Спартаком».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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