Махачкала неприступна для «Спартака». «Динамо» снова лишило Станковича очков
«Спартак» при Деяне Станковиче потерпел лишь два поражения — от «Оренбурга» в чемпионате и от махачкалинского «Динамо» в FONBET Кубке России. После игры с дагестанцами серб произнес одну из самых звучных фраз лета: «Футболка «Спартака» — тяжелая. Исторически надевать ее непросто».
Для команды Хасанби Биджиева тот успех, пожалуй, крупнейший в сезоне. Неудивительно, что главный тренер махачкалинцев выпустил почти идентичный состав на воскресную игру со «Спартаком» — только травмированного Алибекова в защите заменил Табидзе.
А вот Станкович выставил совершенно другой состав — и это объяснимо, ведь к групповому этапу Кубка топ-клубы относятся иначе. Основа красно-белых была переполнена атакующими игроками: Бонгонда, Угальде, Маркиньос, Барко и Медина вышли одновременно. Всю эту конструкцию в одиночку держал Умяров.
«Динамо» перед стартовым свистком заручилось серьезной поддержкой: символический удар по мячу нанес дагестанский чемпион UFC Ислам Махачев с бело-голубым шарфом на шее.
Однако счет открыл «Спартак»: на 20-й минуте Угальде забил пятый мяч в чемпионате и вышел на второе место в снайперской гонке — до лидера Глушенкова всего пара голов.
Но «Динамо» остро контратаковало и эффективно использовало «стандарты» — например, на 35-й минуте Гаджиев со штрафного пробил под перекладину — Максименко вытащил мяч. А почти сразу бело-голубые сравняли счет: Глушков продавил оборону, Мрезиг прострелил, а Литвинов срезал мяч в свои ворота.
Махачкалинцы по итогам первого тайма превзошли команду Деяна Станковича по ударам как в сторону ворот, так и в створ. И после перерыва «Динамо» не стало зарываться в своей штрафной, несмотря на комфортный счет. Судя по всему, команда Биджиева стремилась вновь победить «Спартак» и сотворить главную сенсацию тура.
У красно-белых мало что получалось в атаке. Один из худших матчей в футболке «Спартака» провел Барко — аргентинец действовал чуть глубже обычного и растворился на поле. Но моменты у москвичей были: например, на 66-й минуте Маркиньос упустил вернейший шанс на дебютный гол, не попав в пустой угол.
Ключевым событием концовки встречи стал выход новичка «Спартака» Рикарду Мангаша, который уже через две минуты после дебюта заставил соперника заработать на себе красную карточку: Мрезиг неаккуратно принял мяч, ошибся и вынужден был снести Мангаша. Павел Кукуян расценил это как лишение явной возможности забить и удалил алжирца.
В меньшинстве «Динамо» заперлось в своей штрафной и с трудом отбивалось от давления «Спартака». На пятой добавленной минуте Умяров едва не сотворил шедевр — мяч после его дальнего удара разминулся с «девяткой», что означало потерю фаворитом очков. Дагестанцы снова не проиграли «Спартаку» и остались в середине таблицы. А команда Станковича теперь пятая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|4 : 2
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|3 : 0
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1