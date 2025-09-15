Жуков считает, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном чемпионстве красно-белых в этом сезоне.

«После трансферного окна можно сказать, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне. Учитывая силу состава, который сейчас есть в распоряжении Станковича. Осталась большая дистанция чемпионата и всякое может быть», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 8-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.