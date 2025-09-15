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Батраков назван самым дорогим игроком РПЛ по версии CIES

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) выложил рейтинг самый дорогих футболистов РПЛ.

Первое место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Его стоимость оценивается в 43,9 миллиона евро.

В текущем сезоне 20-летний Батраков провел 11 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Также в тройку вошли хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (34,7 миллиона) и вингер «Зенита» Луис Энрике (33,4). Всего в топ-10 рейтинга попали три игрока «Зенита», по два футболиста «Локомотива», ЦСКА и «Динамо» и один представитель «Спартака».

Рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES

  1. Алексей Батраков («Локомотив») — 43,9 миллиона евро
  2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 34,7
  3. Луис Энрике («Зенит») — 33,4
  4. Педро («Зенит») — 24,8
  5. Ярослав Гладышев («Динамо») — 20,5
  6. Манфред Угальде («Спартак») — 19,7
  7. Сергей Пиняев («Локомотив») — 19,6
  8. Константин Тюкавин («Динамо») — 18,6
  9. Жерсон («Зенит») — 18,4
  10. Кирилл Глебов (ЦСКА) — 16,4
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Алексей Батраков
Жерсон
Константин Тюкавин
Манфред Угальде
Матвей Кисляк
Сергей Пиняев
Футбол
Кирилл Глебов
Луис Энрике (футболист)
Педро (Зенит)
Ярослав Гладышев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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