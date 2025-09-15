Батраков назван самым дорогим игроком РПЛ по версии CIES
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) выложил рейтинг самый дорогих футболистов РПЛ.
Первое место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Его стоимость оценивается в 43,9 миллиона евро.
В текущем сезоне 20-летний Батраков провел 11 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Также в тройку вошли хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (34,7 миллиона) и вингер «Зенита» Луис Энрике (33,4). Всего в топ-10 рейтинга попали три игрока «Зенита», по два футболиста «Локомотива», ЦСКА и «Динамо» и один представитель «Спартака».
Рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
- Алексей Батраков («Локомотив») — 43,9 миллиона евро
- Матвей Кисляк (ЦСКА) — 34,7
- Луис Энрике («Зенит») — 33,4
- Педро («Зенит») — 24,8
- Ярослав Гладышев («Динамо») — 20,5
- Манфред Угальде («Спартак») — 19,7
- Сергей Пиняев («Локомотив») — 19,6
- Константин Тюкавин («Динамо») — 18,6
- Жерсон («Зенит») — 18,4
- Кирилл Глебов (ЦСКА) — 16,4
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1