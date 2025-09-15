Батраков назван самым дорогим игроком РПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) выложил рейтинг самый дорогих футболистов РПЛ.

Первое место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Его стоимость оценивается в 43,9 миллиона евро.

В текущем сезоне 20-летний Батраков провел 11 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Также в тройку вошли хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (34,7 миллиона) и вингер «Зенита» Луис Энрике (33,4). Всего в топ-10 рейтинга попали три игрока «Зенита», по два футболиста «Локомотива», ЦСКА и «Динамо» и один представитель «Спартака».

Рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES