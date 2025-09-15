Агент Батракова: «Не буду удивлен, если Алексей действительно есть в шорт-листе «Барселоны»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, что за футболистом следит «Барселона».

«На сегодняшний день никаких контактов с «Барселоной» ни с нашей стороны, ни со стороны клуба не было. Алексей своей игрой заставляет европейские клубы более пристально наблюдать за ним. Если честно, не буду удивлен, если Батраков действительно есть в шорт-листе «Барселоны». Если предположить, что каталонский клуб сделает предложение Алексею, от такого точно не отказываются», — цитирует Кузьмичева Sport24.

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 20-летнего хавбека 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.