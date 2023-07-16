«Рубин» договорился со «Слованом» о трансфере Чаврича

По информации «СЭ», «Рубин» договорился со «Слованом» о трансфере 29-летнего полузащитника Александара Чаврича. Казанцы заплатят за футболиста около 1 миллиона евро.

Игрок перейдет в казанский клуб после того, как сыграет за «Слован» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Свифта» из «Люксембурга».

Первая игра прошла в Братислава и закончилась со счетом 1:1. Чаврич вышел на замену после перерыва из-за удаления у «Слована» Юрая Куцки. Тренер команды Владимир Вайсс настоял на том, чтобы Чаврич остался в клубе на ответный матч и помог команде отобраться в следующий раунд Лиги чемпионов.