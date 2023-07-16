«Рубин» договорился со «Слованом» о трансфере Чаврича
По информации «СЭ», «Рубин» договорился со «Слованом» о трансфере 29-летнего полузащитника Александара Чаврича. Казанцы заплатят за футболиста около 1 миллиона евро.
Игрок перейдет в казанский клуб после того, как сыграет за «Слован» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Свифта» из «Люксембурга».
Первая игра прошла в Братислава и закончилась со счетом 1:1. Чаврич вышел на замену после перерыва из-за удаления у «Слована» Юрая Куцки. Тренер команды Владимир Вайсс настоял на том, чтобы Чаврич остался в клубе на ответный матч и помог команде отобраться в следующий раунд Лиги чемпионов.
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3
|Спартак
|0
|0
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|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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