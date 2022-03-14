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«Локомотив» объявил о переходе защитника Пабло во «Фламенго»

Защитник «Локомотива» Пабло перешел в бразильский «Фламенго»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пабло.
Фото ФК «Локомотив».

«Локомотив» и бразильский «Фламенго» достигли соглашения о трансфере защитника Пабло Кастро, сообщает пресс-служба российского клуба.

Пабло выступал за «Локомотив» с января 2021 года. Контракт с московским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний Пабло сыграл за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Контракт защитника с «Фламенго» будет рассчитан до декабря 2025 года. Игрок уже находится в Рио.

Пабло Насименто Кастро (Пабло)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Фламенго
0
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
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Рубин – Ростов
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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