«Локомотив» объявил о переходе защитника Пабло во «Фламенго»

«Локомотив» и бразильский «Фламенго» достигли соглашения о трансфере защитника Пабло Кастро, сообщает пресс-служба российского клуба.

Пабло выступал за «Локомотив» с января 2021 года. Контракт с московским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний Пабло сыграл за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Контракт защитника с «Фламенго» будет рассчитан до декабря 2025 года. Игрок уже находится в Рио.