Жамалетдинов: «Хорошо, что Урунов вернулся! Мы ждем от него хорошей игры»
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение узбекского полузащитника Остона Урунова из «Спартака».
19 августа «Уфа» и «Спартак» договорились об аренде полузащитника Остона Урунова.
«На самом деле хорошо, что Остон Урунов вернулся. Мы знаем его сильные стороны. Знаем, что он может помочь «Уфе». В нем уверены игроки и тренерский штаб. Его перехода добивались неспроста. Думаю, что ему здесь очень комфортно. Хорошо, что он вернулся, мы рассчитываем на него. Желаем ему удачи и успехов в нашей команде. Ждем от Остона хорошей игры», — сказал Жамалетдинов «СЭ».
Уфимский клуб арендовал игрока с правом последующего выкупа. Урунов уже играл в составе «Уфа» в сезоне-2019/20, 2020/21. Всего за команду он провел 20 матчей.
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