Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в рамках 5-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это ничья ничего не значит. Уверен, что «Зенит» все равно будет чемпионом. И что, что «Зенит» не побеждает уже две игры? На дистанции он все равно окажется лучше. Грустно, что они теряют очки с «Уфой». Но, повторюсь, это всего лишь одна игра и она ничего не значит», — сказал Петржела «СЭ».

После 5-ти туров у команды Сергея Семака 11 очков. Питерцы опустились на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперед «Динамо».