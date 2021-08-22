Петржела — о ничьей с «Уфой»: «Уверен, что «Зенит» все равно будет чемпионом»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в рамках 5-го тура Тинькофф РПЛ.
«Это ничья ничего не значит. Уверен, что «Зенит» все равно будет чемпионом. И что, что «Зенит» не побеждает уже две игры? На дистанции он все равно окажется лучше. Грустно, что они теряют очки с «Уфой». Но, повторюсь, это всего лишь одна игра и она ничего не значит», — сказал Петржела «СЭ».
После 5-ти туров у команды Сергея Семака 11 очков. Питерцы опустились на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперед «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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