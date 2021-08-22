Малафеев: «Интересно наблюдать за игрой «Динамо», они показывают симпатичный футбол»
Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал промежуточное первое место «Динамо» в чемпионате России после пяти туров.
«Я по прошлому сезону говорил и повторю сейчас, что любая команда в нашем чемпионате может стать чемпионом. Не стоит преждевременно говорить о каком-то безусловном фаворите. Да, «Зенит» три года к ряду доказывает, что они первая команда в России, но нужно продолжать работать и двигаться вперед, и все остальные команды нашего чемпионата тоже стремятся к чемпионству», — сказал Малафеев «СЭ».
Вячеслав Малафеев считает, что, к примеру, «Динамо» в этом году показывает симпатичный футбол.
«У них интересный состав, много креативных российских футболистов, которые к тому же попали в состав сборной. За их игрой интересно наблюдать. Что касается «Спартака», ЦСКА и остальных — я скажу так, если эти команды будут показывать высокие показатели, если в этих командах будет качественный футбол, который позволит конкурировать между собой, то наш чемпионат станет от этого только лучше, а борьба на всем протяжении чемпионата будет еще острее, и болельщики и сами футболисты будут получать удовольствие от РПЛ», — добавил Малафеев.
В пятом туре РПЛ «Зенит» сыграл в ничью с «Уфой» (1:1), тем самым потеряв очки и оказавшись на втором месте турнирной таблицы Тинькофф РПЛ.
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