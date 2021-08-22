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Малафеев: «Интересно наблюдать за игрой «Динамо», они показывают симпатичный футбол»

10:55
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Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал промежуточное первое место «Динамо» в чемпионате России после пяти туров.

«Я по прошлому сезону говорил и повторю сейчас, что любая команда в нашем чемпионате может стать чемпионом. Не стоит преждевременно говорить о каком-то безусловном фаворите. Да, «Зенит» три года к ряду доказывает, что они первая команда в России, но нужно продолжать работать и двигаться вперед, и все остальные команды нашего чемпионата тоже стремятся к чемпионству», — сказал Малафеев «СЭ».

Вячеслав Малафеев считает, что, к примеру, «Динамо» в этом году показывает симпатичный футбол.

«У них интересный состав, много креативных российских футболистов, которые к тому же попали в состав сборной. За их игрой интересно наблюдать. Что касается «Спартака», ЦСКА и остальных — я скажу так, если эти команды будут показывать высокие показатели, если в этих командах будет качественный футбол, который позволит конкурировать между собой, то наш чемпионат станет от этого только лучше, а борьба на всем протяжении чемпионата будет еще острее, и болельщики и сами футболисты будут получать удовольствие от РПЛ», — добавил Малафеев.

В пятом туре РПЛ «Зенит» сыграл в ничью с «Уфой» (1:1), тем самым потеряв очки и оказавшись на втором месте турнирной таблицы Тинькофф РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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