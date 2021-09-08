«Зенит» выступил с заявлением по поводу ситуации с Малкомом и Клаудиньо

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко разъяснил ситуацию с возможным отстранением бразильских полузащитников Клаудиньо и Малкома от участия в матчах 7-го тура РПЛ с «Ахматом» и 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, — заявил Макаренко. — Все эти дни клуб находился в тесном контакте с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему. «Зенит» со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока.

На данных момент никаких четких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд участвующих в еврокубках были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную Бразилии.

Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях.

По решению ФИФА игроки пропустят матчи с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб и РФС уже проинформированы. Как отмечается, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.