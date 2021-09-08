A Bola: «Бенфика» требовала у «Зенита» 80 миллионов евро за Рафу Силву
16:43
«Зенит» проявлял интерес к полузащитнику «Бенфики» Рафе Силве. Клуб из Санкт-Петербурга предложил 30 миллионов евро за 28-летнего хавбека сборной Португалии, но получил отказ, сообщает A Bola.
«Бенфика» требовала за игрока 80 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных за футболиста.
В минувшем сезоне Рафа Силва забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах. В этом сезоне у него 3 гола в 7 играх.
Контракт Рафы Силвы рассчитан до 30 июня 2024 года.
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