Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с журналистами на форуме «Россия-спортивная держава» прокомментировал предложение президента ИИХФ Рене Фазеля ввести потолок зарплат в других видах спорта.

«Честно говоря я не слышал об этих предложениях и идеях. С трудом представляю себе потолок зарплат в футболе по аналогии с хоккеем. Его будет очень трудно ввести. У нас другие условия и введение потолка зарплат в РПЛ выключит нас из мирового футбольного процесса», — заявил Слуцкий.

Отметим, что потолок зарплат действует в Континентальной хоккейной лиге.