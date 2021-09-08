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Слуцкий — о потолке зарплат в РПЛ: «Это выключит нас из мирового футбольного процесса»

18:05
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с журналистами на форуме «Россия-спортивная держава» прокомментировал предложение президента ИИХФ Рене Фазеля ввести потолок зарплат в других видах спорта.

«Честно говоря я не слышал об этих предложениях и идеях. С трудом представляю себе потолок зарплат в футболе по аналогии с хоккеем. Его будет очень трудно ввести. У нас другие условия и введение потолка зарплат в РПЛ выключит нас из мирового футбольного процесса», — заявил Слуцкий.

Отметим, что потолок зарплат действует в Континентальной хоккейной лиге.

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Рустам Имамов все материалы автора

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