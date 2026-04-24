Лещенко о возможном продлении контракта Акинфеева: «Если прекрасно выступает, то хоть 60 лет ему пусть будет»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном продлении контракта голкипера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Вопрос поколений. Если есть востребованность и человек нужен, то возраст даже не обсуждается. Если армейские болельщики и руководство хотят, чтобы играл Акинфеев, то должен играть Игорь, а не кто-то моложе. Если он мастер и прекрасно выступает, то хоть 60 лет ему пусть будет», — сказал Лещенко «СЭ».

40-летний голкипер в сезоне-2025/26 провел 21 матч и пропустил 23 гола.

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