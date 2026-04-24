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24 апреля, 19:28

Защитника «Крыльев» Галдамеса дисквафицировали на две игры РПЛ, один матч — условно

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес получил дисквалификацию на два матча по итогам встречи против «Сочи» (1:2) в 26-м туре РПЛ, сообщается на сайте РФС.

27-летний чилиец в концовке получил красную карточку за фол на Антоне Зиньковском.

КДК РФС дисквалифицировал Галдамсеа на два, один из которых — условно с испытательным сроком до конца сезона-2025/26.

Галдамес пропустит домашний матч самарцев против «Локомотива» в 27-м туре РПЛ. Игра пройдет в субботу, 25 апреля.

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Источник: РФС
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РПЛ
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
Томас Галдамес
КДК
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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 1 1 0
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