Защитника «Крыльев» Галдамеса дисквафицировали на две игры РПЛ, один матч — условно
Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес получил дисквалификацию на два матча по итогам встречи против «Сочи» (1:2) в 26-м туре РПЛ, сообщается на сайте РФС.
27-летний чилиец в концовке получил красную карточку за фол на Антоне Зиньковском.
КДК РФС дисквалифицировал Галдамсеа на два, один из которых — условно с испытательным сроком до конца сезона-2025/26.
Галдамес пропустит домашний матч самарцев против «Локомотива» в 27-м туре РПЛ. Игра пройдет в субботу, 25 апреля.
Источник: РФС
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|2
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|2
|0
|0
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|6
|
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
5
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|1
|0
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|4
|
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|2
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|2
|
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|1
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|
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|2
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|
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|
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|0
|0
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|8.08
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|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
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|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
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Краснодар
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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