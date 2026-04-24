Защитника «Крыльев» Галдамеса дисквафицировали на две игры РПЛ, один матч — условно

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес получил дисквалификацию на два матча по итогам встречи против «Сочи» (1:2) в 26-м туре РПЛ, сообщается на сайте РФС.

27-летний чилиец в концовке получил красную карточку за фол на Антоне Зиньковском.

КДК РФС дисквалифицировал Галдамсеа на два, один из которых — условно с испытательным сроком до конца сезона-2025/26.

Галдамес пропустит домашний матч самарцев против «Локомотива» в 27-м туре РПЛ. Игра пройдет в субботу, 25 апреля.

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