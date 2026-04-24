Денисов установил рекорд, сыграв 150 матчей за «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов сыграл 150-й матч за красно-белых.

23 апреля он провел на поле 81 минуту в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2). Денисов стал самым молодым футболистом московского клуба в XXI веке с таким количеством игр за красно-белых.

Денисов находится в системе клуба с 2019 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел за «Спартак» 36 матчей и отдал 1 голевую передачу.

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