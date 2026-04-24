Клубы РПЛ не будут обсуждать вопрос судейства с министром спорта РФ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о повестке встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Выскажем свою позицию по лимиту. Не будем предвосхищать. Судейство обсуждать не будем, это надо обсуждать в другом месте», — сказал Айдамиров «СЭ».

Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Минспорт пригласил руководителей РФС, РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола. Она должна пройти 24 апреля.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max