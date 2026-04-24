Приказ Минспорта о новом лимите в РПЛ подписали в ходе встречи с клубами

Приказ Минспорта о новом лимите в РПЛ подписали в ходе встречи с клубами Премьер-лиги, сообщает пресс-служба министерства.

Встреча с участием Минспорта, РФС, РПЛ и клубов состоялась 24 апреля.

С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.

По данным Минспорта, государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 миллиарда рублей. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ — более 120 миллиардов рублей. Несмотря на то, что и среди этих средств 70-80 процентов прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт, по данным РПЛ, клубы тратят лишь 7,4 миллиарда — 6 процентов. При этом на зарплаты иностранных игроков уходит до 70 процентов.

Новый лимит побудит клубы перераспределить расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовку большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников, считают в Минспорте.

В планах ведомства постепенное доведение лимита до параметров 5/10, однако окончательное решение будет принято в зависимости от работы клубов в следующем сезоне, подчеркнул министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

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