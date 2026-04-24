Тренера «Зенита» Анюкова дисквалифицировали на два матча РПЛ

Тренер «Зенита» Александр Анюков получил дисквалификацию на два матча по итогам игры с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре РПЛ, сообщается на сайте РФС.

43-летний специалист получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра. Его действия рассмотрели на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) 24 апреля.

За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча его дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Анюков не сможет присутствовать на скамейке на матчах «Зенита» с «Ахматом» (26 апреля) и ЦСКА (2 мая).

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