Буланов назначен на матч «Зенит» — «Ахмат» в 27-м туре РПЛ, Абросимов — на игру «Краснодар» — «Динамо» Мх
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.
Матчи 27-го тура пройдут с 25 по 27 апреля. Матч между лидером РПЛ «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» будет судить Иван Абросимов. На встречу «Зенита» с «Ахматом» назначен Евгений Буланов. Обе игры пройдут 26 апреля.
25 апреля (суббота)
«Ростов» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян
Помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.
«Рубин» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.
26 апреля (воскресенье)
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Игорь Капленков
Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» Москва — «Сочи»: судья — Никита Новиков
Помощники судьи — Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья — Владимир Шамара; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
27 апреля (понедельник)
«Акрон» — «Балтика»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Владимир Казьменко.
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6
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9
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|Кр. Советов
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15
|Родина
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16
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|Кр. Советов – Балтика
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|Динамо – Динамо Мх
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Максим Глушенков
Зенит
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Никита Кривцов
Краснодар
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Мирлинд Даку
Рубин
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Натан Гассама
Балтика
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Ростов
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Илья Рожков
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Эгаш Касинтура
Ахмат
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Максим Савельев
Оренбург
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