Буланов назначен на матч «Зенит» — «Ахмат» в 27-м туре РПЛ, Абросимов — на игру «Краснодар» — «Динамо» Мх

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.

Матчи 27-го тура пройдут с 25 по 27 апреля. Матч между лидером РПЛ «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» будет судить Иван Абросимов. На встречу «Зенита» с «Ахматом» назначен Евгений Буланов. Обе игры пройдут 26 апреля.

25 апреля (суббота)

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

26 апреля (воскресенье)

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» Москва — «Сочи»: судья — Никита Новиков

Помощники судьи — Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья — Владимир Шамара; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

27 апреля (понедельник)

«Акрон» — «Балтика»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Владимир Казьменко.

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