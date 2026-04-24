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Судейство

24 апреля, 18:15

Буланов назначен на матч «Зенит» — «Ахмат» в 27-м туре РПЛ, Абросимов — на игру «Краснодар» — «Динамо» Мх

Игнат Заздравин
Корреспондент

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.

Матчи 27-го тура пройдут с 25 по 27 апреля. Матч между лидером РПЛ «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» будет судить Иван Абросимов. На встречу «Зенита» с «Ахматом» назначен Евгений Буланов. Обе игры пройдут 26 апреля.

25 апреля (суббота)

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

26 апреля (воскресенье)

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» Москва — «Сочи»: судья — Никита Новиков

Помощники судьи — Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья — Владимир Шамара; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

27 апреля (понедельник)

«Акрон» — «Балтика»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Владимир Казьменко.

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Источник: РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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