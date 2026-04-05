Евлоев поднялся на три строчки в рейтинге лучших бойцов России

Мовсар Евлоев после победы над Лероном Мерфи поднялся на седьмое место в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий. Дебютировал в топ-15 чемпион АСА в полулегком весе Ислам Омаров. Рамазан Курамагомедов покинул рейтинг, так как завершил бойцовскую карьеру.



Рейтинг составляется путем голосования ММА-журналистов и блогеров и публикуется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 34 человека.



1. Ислам Махачев — 544 (510 баллов + 34 упоминания)

2. Петр Ян — 490 (456 + 34)

3. Хамзат Чимаев — 483 (449 + 34)

4. Вадим Немков — 373 (339 + 34)

5. Арман Царукян — 364 (331 + 33)

6. Магомед Анкалаев (+1) — 333 (300 + 33)

7. Мовсар Евлоев (+3) — 332 (298 + 34)

8. Александр Волков (-2) — 323 (289 + 34)

9-10. Усман Нурмагомедов — 262 (228 + 34)

9-10. Умар Нурмагомедов (-1) — 262 (228 + 34)

11. Сергей Павлович — 178 (148 + 30)

12. Магомедрасул Гасанов — 164 (135 + 29)

13. Азамат Мурзаканов — 133 (108 + 25)

14. Ислам Омаров (new) — 70 (54 + 16)

15. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 64 (52 + 12)



Не вошли в топ-15, но попали в анкеты респондентов



Муслим Магомедов — 37 (30 + 7)

Шамиль Мусаев — 37 (27 + 10)

Ризван Куниев — 34 (24 + 10)

Богдан Гуськов — 28 (20 + 8)

Олег Попов — 14 (9 + 5)

Биберт Туменов — 14 (9 + 5)

Мовлид Хайбулаев — 13 (10 + 3)

Анатолий Малыхин — 12 (9 + 3)

Эдуард Вартанян — 8 (5 + 3)

Никита Крылов — 7 (5 + 2)

Амру Магомедов — 6 (4 + 2)

Шарабутдин Магомедов — 4 (3 + 1)

Анатолий Кондратьев — 2 (1 + 1)

Шамиль Газиев — 2 (1 + 1)



Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов, Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Владимир Колос, Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Николай Заболотный (тг-канал «Ушатайка»), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС).

Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.