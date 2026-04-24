Губерниев с иронией отреагировал на то, что футбольных инспекторов обязали следить за телекомментаторами

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что российских футбольных инспекторов обязали следить за телекомментаторами.

Ранее «СЭ» сообщал, что всем инспекторам, работающим на матчах российских футбольных соревнований, начиная с Молодежной футбольной лиги и заканчивая РПЛ и Кубком России, дано указание фиксировать высказывания, неточности, ошибки комментаторов этих игр, касающиеся судей и судейства, и докладывать о них.

«Прекрасно. Пусть еще обязательно следят за прохождением судов в Ормузском проливе, за собираемостью налогов РФ и помогают правопорядку на улице — должны создавать отряды народной дружины и помогать полиции Росгвардии. Наши инспекторы, безусловно, справятся. Им желаю всяческих удач в вышеперечисленных делах», — сказал Губерниев «СЭ».

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» заявил, что они заинтересованы в том, чтобы комментаторы понимали судейство лучше.