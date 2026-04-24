«Балтика» не планирует подписывать Сулейманова

Как стало известно «СЭ», «Балтике» не интересен нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов, как об этом ранее сообщал журналист Иван Карпов.

26-летний форвард был близок к переходу в команду Андрея Талалаева летом, но выбрал «Ростов». Сейчас нападающий не входит в сферу интересов калининградцев.

В этом сезоне Сулейманов провел 29 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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