Генсекретарь РФС Митрофанов: «Считаю судейство удовлетворительным, ошибок становится меньше»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о качестве судейства в нынешнем сезоне.

— Как прокомментируете судейство?

— Считаю судейство удовлетворительным. Ошибок становится меньше. Будущее Мажича обсудим в конце сезона. Я доволен его работой.

— Если бы решение зависело только от вас, оставили бы Мажича?

— Оставил бы.

— Писали про матчи сборной России с Египтом и Гамбией.

— Не знаю про это.

Ранее «СЭ» сообщал, что всем инспекторам, работающим на матчах российских футбольных соревнований, начиная с Молодежной футбольной лиги и заканчивая РПЛ и Кубком России, дано указание фиксировать высказывания, неточности, ошибки комментаторов этих игр, касающиеся судей и судейства, и докладывать о них.

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