Руденко о «Зените»: «Ничем не удивили. Во втором тайме полностью их переиграли»

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

«Зенит» ничем не удивил. Во втором тайме мы их полностью переиграли. У питерцев ничего не было», — сказал Руденко «СЭ» в микст-зоне после матча с «Зенитом».

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в таблице РПЛ.

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