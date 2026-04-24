«Зенит» оштрафовали на 100 тысяч рублей по итогам 27-го тура РПЛ, «Локомотив» — на 70

24 апреля состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по итогам 26-го тура РПЛ.

ЦСКА — «Ростов»:

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини оштрафован на 50 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Физиотерапевт «Ростова» Алехандро Нуньес получил штраф 10 тысяч рублей за аналогичное нарушение.

«Оренбург» — «Пари НН»:

Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Локомотив» — «Зенит»:

«Локомотив» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Еще на 50 тысяч — за неправомерные действия зрителей.

«Зенит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (предупреждение семи футболистов и удаление официального лица клуба).

«Динамо» (Москва) — «Рубин»:

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Акрон» — «Динамо» (Махачкала):

«Динамо» (Махачкала) оштрафовано на 20 тысяч рублей за нарушение регламента соревнований.

«Ахмат» — «Балтика»:

«Балтика» оштрафована на 20 тысяч рублей за нарушение регламента соревнований.

«Спартак» — «Краснодар»:

«Краснодар» оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение регламента соревнований.

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