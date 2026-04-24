Митрофанов о новом лимите: «Любое дальнейшее действие должно быть только после анализа предпринятых»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о встрече с участием Минспорта и клубов РПЛ, на которой был подписан приказ об ужесточении лимита в Премьер-лиге.

Встреча с участием Минспорта, РФС, РПЛ и клубов состоялась 24 апреля.

— Как прошла встреча?

— РФС и РПЛ получили проект от министерства. Обсуждали вопросы с развитием систем соревнований детско-юношеского футбола. Что касается проекта «12+7», то мы озвучили основные выводы с лигой. Говорили о том, что необходимо аккуратно осуществлять анализ последствий влияния лимита. Все доводы, которые мы высказали, министром были выслушаны.

— Подписан приказ или только проект?

— Министр сказал, что приказ подписал. Но я его не видел.

— Министр написал в своем канале, что планируется прийти к формату 5+10.

— Любое дальнейшее действие должно быть только после анализа предпринятых действий.

— Кто-то из клубов говорил, что им не нравится новый лимит?

— Клубы не выступали по лимиту.

С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.

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