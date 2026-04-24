В «Рубине» рассказали об амбициях на следующий сезон: «Есть желание быть выше»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании клуба быть выше в таблице.

«Пришел новый тренер, строит свою игру, готовится и к следующему сезону. Это не говорит о том, что сейчас результат не важен. Когда есть результат — это всегда позитив. Все всегда хотят быть выше, есть желание. Будем смотреть», — сказал Айбатов «СЭ».

После 26 туров казанцы с 38 очками занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче «Рубин» примет на своем поле ЦСКА, встреча состоится 25 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

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