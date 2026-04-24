Лещенко о лимите на легионеров: «Когда в футболе или в баскетболе на поле по 9 черных, меня это раздражает»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров.

«В силу того, что мы не выступаем на международной арене, я не понимаю, зачем нам такое количество иностранцев? Когда в футболе или в баскетболе на поле по 9 черных, меня это раздражает. Такой перекос только в этих видах спорта. В волейболе играет 2-3 легионера — это нормально. Не должно быть такого большого количества иностранцев. Это неправильно. Когда вернемся на международную арену, тогда может и нужно будет укрепиться. А сейчас иностранцы занимают чужие места. Если приглашать легионеров, то это должны быть персоны: Кордоба, Халк. Пусть клубы смотрят качество игрока», — сказал Лещенко «СЭ».

С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.

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