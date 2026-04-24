Гришин считает, что Акинфеев может играть за ЦСКА еще три года

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев спокойно может играть еще три года.

«В нашем чемпионате сильнее Акинфеева из вратарей есть парочка, может быть, Станислав Агкацев, Антон Митрюшкин. Акинфеев играет на хорошем уровне, тем более для нашего чемпионата, где небольшие скорости, Игорь справляется. Здесь нужно довериться только Игорю, его самочувствию, как он решит заканчивать. Но и заканчивать нужно вовремя, чтобы не оказалось, что у тебя хорошая карьера, но тебя вспоминали по последнему году, когда ты плохо играешь. Поэтому все зависит от Игоря и руководства ЦСКА. Я думаю, что с учетом нашего чемпионата Акинфеев может еще спокойно три года играть. Имею в виду по скорости и мышлению футболистов других команд. Есть топ-6 команд, с которыми будет тяжело. А с остальными — почему нет? Вратарю все-таки много бегать не надо, главное — реакция. Навыки вратарские, командование обороной — все это есть у Акинфеева», — сказал Гришин ТАСС.

40-летний голкипер в сезоне-2025/26 провел 21 матч и пропустил 23 гола.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max