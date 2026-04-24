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24 апреля, 17:30

Гришин считает, что Акинфеев может играть за ЦСКА еще три года

Анастасия Пилипенко

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев спокойно может играть еще три года.

«В нашем чемпионате сильнее Акинфеева из вратарей есть парочка, может быть, Станислав Агкацев, Антон Митрюшкин. Акинфеев играет на хорошем уровне, тем более для нашего чемпионата, где небольшие скорости, Игорь справляется. Здесь нужно довериться только Игорю, его самочувствию, как он решит заканчивать. Но и заканчивать нужно вовремя, чтобы не оказалось, что у тебя хорошая карьера, но тебя вспоминали по последнему году, когда ты плохо играешь. Поэтому все зависит от Игоря и руководства ЦСКА. Я думаю, что с учетом нашего чемпионата Акинфеев может еще спокойно три года играть. Имею в виду по скорости и мышлению футболистов других команд. Есть топ-6 команд, с которыми будет тяжело. А с остальными — почему нет? Вратарю все-таки много бегать не надо, главное — реакция. Навыки вратарские, командование обороной — все это есть у Акинфеева», — сказал Гришин ТАСС.

40-летний голкипер в сезоне-2025/26 провел 21 матч и пропустил 23 гола.

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Источник: ТАСС
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Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
Александр Гришин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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