Защитник «Зенита» Дивеев признался, что он в шоке от цен в магазинах

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал цены в магазинах и ресторанах.

«Иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей! [В ресторане] От пяти до семи тысяч рублей на одного человека. В той же «Кофемании» чашка кофе стоит 900 рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить», — цитирует футболиста Sport24.

В этом сезоне на счету 26-летнего игрока 30 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.