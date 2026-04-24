Алаев: «Клубы предложили вернуться к лимиту 13+8 в случае возвращения международных соревнований»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал встречу с участием Минспорта и клубов РПЛ, на которой был подписан приказ об ужесточении лимита в Премьер-лиге.

— Все 16 клубов приняли решение, что считают действующий лимит эффективным и изменения не целесообразны. Также клубы выдвинули два предложения. Первое — в случае возвращения международных соревнований вернуться к лимиту 13+8. Второе предложение — посмотреть как это изменение повлияет в ближайшие три года. Как мне кажется, нас услышали. Мы договорились вместе мониторить ситуацию. Будем смотреть как это повлияет.

В случае возвращения нашего футбола, договорились организовать собрание, на котором будем обсуждать тот формат лимита, который будет. Также договорились проанализировать формат лимита на встрече с министром в конце следующего сезона, — сказал Алаев.

С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.

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