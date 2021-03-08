Дзюба — не особенный: на 99-й минуте пенальти в России не забивают
Артем Дзюба стал четвертым футболистом, который исполнил 11-метровый на девятой добавленной минуте матча чемпионата России, и подобно предшественникам не сумел отправить мяч в ворота.
Ранее Алексей Миранчук попал в штангу, а Дзюба, Алексей Ионов и Герман Онугха проиграли дуэль вратарям.
Команды исполнителей при этом всегда теряли очки: «Ростов», «Тамбов» и «Зенит» уступили, «Локо» сыграл вничью. Более того, из десяти самых поздних 11-метровых реализованы были только четыре, но, что показательно, бившие на самой поздней — 101-й минуте — Андрей Гашкин и Ивелин Попов осечки не допустили.
(Кирилл Бурдаков)
Самые поздние пенальти в чемпионатах России
|
Дата
|
Пенальтист
|
Клуб
|
Матч
|
Вратарь
|
Минута
|
Итог
|
12.11.2000
|
Андрей Гашкин
|
Торпедо
|
Анжи (д) — 2:1
|
Александр Жидков
|
90+11'
|
Гол
|
01.07.2020
|
Ивелин Попов
|
Ростов
|
Краснодар (д) — 1:1
|
Матвей Сафонов
|
90+11'
|
Гол
|
23.11.2019
|
Алексей Ионов
|
Ростов
|
Динамо (г) — 1:2
|
Антон Шунин
|
90+9'
|
Вратарь
|
04.07.2020
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
Сочи (д) — 0:0
|
Сослан Джанаев
|
90+9'
|
Штанга
|
01.11.2020
|
Герман Онугха
|
Тамбов
|
Динамо (д) — 1:2
|
Антон Шунин
|
90+9'
|
Вратарь
|
08.03.2021
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Рубин (г) — 1:2
|
Юрий Дюпин
|
90+9'
|
Вратарь
|
15.05.2014
|
Дмитрий Комбаров
|
Спартак
|
Динамо (д) — 3:2
|
Владимир Габулов
|
90+8'
|
Гол
|
20.06.2020
|
Даниил Лесовой
|
Арсенал
|
Спартак (д) — 2:3
|
Александр Максименко
|
90+8'
|
Вратарь
|
11.08.2012
|
Денис Глушаков
|
Локомотив
|
Алания (д) — 2:2
|
Дмитрий Хомич
|
90+7'
|
Вратарь
|
27.04.2017
|
Арсен Хубулов
|
Анжи
|
Томь (д) — 3:3
|
Александр Мелихов
|
90+7'
|
Гол
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