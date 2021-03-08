Артем Дзюба стал четвертым футболистом, который исполнил 11-метровый на девятой добавленной минуте матча чемпионата России, и подобно предшественникам не сумел отправить мяч в ворота.

Ранее Алексей Миранчук попал в штангу, а Дзюба, Алексей Ионов и Герман Онугха проиграли дуэль вратарям.

Команды исполнителей при этом всегда теряли очки: «Ростов», «Тамбов» и «Зенит» уступили, «Локо» сыграл вничью. Более того, из десяти самых поздних 11-метровых реализованы были только четыре, но, что показательно, бившие на самой поздней — 101-й минуте — Андрей Гашкин и Ивелин Попов осечки не допустили.

(Кирилл Бурдаков)

Самые поздние пенальти в чемпионатах России