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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба — не особенный: на 99-й минуте пенальти в России не забивают

20:00
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Артем Дзюба стал четвертым футболистом, который исполнил 11-метровый на девятой добавленной минуте матча чемпионата России, и подобно предшественникам не сумел отправить мяч в ворота.

Ранее Алексей Миранчук попал в штангу, а Дзюба, Алексей Ионов и Герман Онугха проиграли дуэль вратарям.

Команды исполнителей при этом всегда теряли очки: «Ростов», «Тамбов» и «Зенит» уступили, «Локо» сыграл вничью. Более того, из десяти самых поздних 11-метровых реализованы были только четыре, но, что показательно, бившие на самой поздней — 101-й минуте — Андрей Гашкин и Ивелин Попов осечки не допустили.

(Кирилл Бурдаков)

Самые поздние пенальти в чемпионатах России

Дата

Пенальтист

Клуб

Матч

Вратарь

Минута

Итог

12.11.2000

Андрей Гашкин

Торпедо

Анжи (д) — 2:1

Александр Жидков

90+11'

Гол

01.07.2020

Ивелин Попов

Ростов

Краснодар (д) — 1:1

Матвей Сафонов

90+11'

Гол

23.11.2019

Алексей Ионов

Ростов

Динамо (г) — 1:2

Антон Шунин

90+9'

Вратарь

04.07.2020

Алексей Миранчук

Локомотив

Сочи (д) — 0:0

Сослан Джанаев

90+9'

Штанга

01.11.2020

Герман Онугха

Тамбов

Динамо (д) — 1:2

Антон Шунин

90+9'

Вратарь

08.03.2021

Артем Дзюба

Зенит

Рубин (г) — 1:2

Юрий Дюпин

90+9'

Вратарь

15.05.2014

Дмитрий Комбаров

Спартак

Динамо (д) — 3:2

Владимир Габулов

90+8'

Гол

20.06.2020

Даниил Лесовой

Арсенал

Спартак (д) — 2:3

Александр Максименко

90+8'

Вратарь

11.08.2012

Денис Глушаков

Локомотив

Алания (д) — 2:2

Дмитрий Хомич

90+7'

Вратарь

27.04.2017

Арсен Хубулов

Анжи

Томь (д) — 3:3

Александр Мелихов

90+7'

Гол

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