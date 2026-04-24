Гендиректор «Локомотива» Ротенберг: «Нас устраивает нынешний лимит, но мы хотим и поддержать российский футбол»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о позиции клуба по новому лимиту на легионеров в РПЛ.

«Все обсудим, все будет хорошо. Мы за то, чтобы российский футболисты играли и конкуренцию в чемпионате. Нас устраивает нынешний лимит, но мы хотим и поддержать российский футбол», — сказал Ротенберг.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев пригласил руководителей РФС, РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола. Она должна пройти 24 апреля.