ESPN Brasil: «Зенит» в ближайшее время оформит переход полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора
«Зенит» собирается подписать полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, сообщает ESPN Brasil. По данным источника, трансфер может состояться в ближайшее время.
Отмечается, что агент игрока Андре Кюри, знаком с «Зенитом» по переходу нападающего Юри Альберто, чьи интересы он также представляет.
Контракт 22-летнего Нестора с «Сан-Паулу» действует до февраля 2028 года. В этом сезоне на счету хавбека 34 матча, в которых он забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Источник: ESPN Brasil
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Урал – Пари НН
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Ростов – Зенит
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|30.07
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Тимур Аюпов
Урал
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Лукас Вера
Оренбург
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Хызыр Аппаев
Факел
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|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
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|К
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Пари Нижний Новгород
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|1
|0
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Зелимхан Бакаев
Зенит
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