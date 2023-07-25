ESPN Brasil: «Зенит» в ближайшее время оформит переход полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора

«Зенит» собирается подписать полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, сообщает ESPN Brasil. По данным источника, трансфер может состояться в ближайшее время.

Отмечается, что агент игрока Андре Кюри, знаком с «Зенитом» по переходу нападающего Юри Альберто, чьи интересы он также представляет.

Контракт 22-летнего Нестора с «Сан-Паулу» действует до февраля 2028 года. В этом сезоне на счету хавбека 34 матча, в которых он забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.