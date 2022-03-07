«Ростов» — «Сочи»: Нобоа реализовал пенальти на 92-й минуте
«Ростов» встречается с «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
На 90+2-й минуте игры первый гол с пенальти забил Кристиан Нобоа.
Таким образом, счет стал 1:0 в пользу «Сочи».
Встреча проходит на «Ростов Арене».
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|44
|
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|36-22
|39
|
3
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|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
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|Краснодар
|19
|9
|5
|5
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|32
|
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|19
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|
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|
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|6
|9
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|18
|
15
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|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
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|Химки
|20
|2
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|18-37
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|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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