«Ростов» — «Сочи»: Нобоа реализовал пенальти на 92-й минуте

«Ростов» встречается с «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

На 90+2-й минуте игры первый гол с пенальти забил Кристиан Нобоа.

Таким образом, счет стал 1:0 в пользу «Сочи».

Встреча проходит на «Ростов Арене».