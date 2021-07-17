«Зенит» сыграет против «Локомотива» в форме лазурного цвета
«Зенит» проведет матч за Суперкубок России против «Локомотива» в домашнем комплекте формы.
Команда из Санкт-Петербурга выйдет на поле в форме лазурного цвета.
Сегодня сыграем в лазурном! #ЗенитЛоко— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 17, 2021
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 17 июля. Игра состоится в Калининграде. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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