Зарема Салихова рассказала, за какую сумму «Спартаку» предлагали защитника «Байера»
Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна рассказала, за какую сумму красно-белым предлагали купить защитника «Байера» Тина Едвая.
«В «Спартак» его предлагали за 10 млн (без учета агентских). Для красно-белых специальный тариф и специальные условия», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.
По информации «СЭ», 25-летний Едвай близок к переходу в «Локомотив». В минувшем сезоне хорват провел 8 матчей за «Байер», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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