Форвард «Герты» Кордоба близок к переходу в «Краснодар»
Нападающий «Герты» Джон Кордоба близок к переходу в «Краснодар», сообщает журналист Диего Руэда.
По информации источника, 28-летний колумбиец должен подписать контракт с российским клубом в ближайшее время. Детали сделки не сообщаются.
Krasnodar de Rusia es el nuevo equipo de John Andr?s C?rdoba— Diego Rueda (@diegonoticia) July 16, 2021
В сезоне-2020/21 Кордоба провел 21 матч за «Герту», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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