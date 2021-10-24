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«Зенит» разгромил «Спартак» на своем поле со счетом 7:1

20:54
24 октября. «Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 октября. «Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» разгромил «Спартак» на своем поле в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ — 7:1.

В составе хозяев дублями отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой, по одному мячу забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. Единственный гол красно-белых на счету Квинси Промеса.

Отметим, что благодаря голу в ворота «Спартака» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Теперь на его счету 144 гола — на один больше, чем у Олега Веретенникова.

«Спартак» заканчивал встречу в меньшинстве: на 79-й минуте вторую желтую карточку получил защитник красно-белых Максимилиано Кофрие за фол на Сердаре Азмуне в своей штрафной.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками в 12 играх.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 7:1 (4:0)

Голы: Азмун, 20 (1:0). Клаудиньо, 28 (2:0). Азмун, 36 (3:0). Мостовой, 45 (4:0). Промес, 53 (4:1). Мостовой, 56 (5:1). Дзюба, 80 — с пенальти (6:1). Ерохин, 88 (7:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ловрен, Ракицкий (Сутормин, 75), Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 13), Мостовой (Дзюба, 75), Барриос (Ерохин, 83), Вендел, Клаудиньо (Кравцов, 83), Азмун.

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Рассказов, Литвинов, Айртон, Кофрие, Мозес (Бакаев, 72), Зобнин (Хендрикс, 45), Промес (Ломовицкий, 72), Соболев, Ларссон (Игнатов, 45).

Предупреждения: Кофрие, 65. Ракицкий, 72. Соболев, 90+2.

Удаление: Кофрие, 79.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Ковалев (Реутов), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Сухой (Люберцы). Усачев (Ростов-на-Дону).

24 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Иван Торопцев все материалы автора

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