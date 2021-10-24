«Зенит» — «Спартак»: все голы матча
«Зенит» принимает «Спартак» в 12-м туре Тинькофф РПЛ.
20-я минута. Азмун — 1:0
Зрячий навес Ракицкого + прыжок Азмуна = ГОЛ ?? pic.twitter.com/g68HkIa0OA— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021
28-я минута. Клаудиньо — 2:0
Ох какой голище! Такие удары не берутся! Это Клаудиньо показал, за что его позвали в «Зенит» ? pic.twitter.com/l1462yc2Gs— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021
36-я минута. Азмун — 3:0
45-я минута. Мостовой — 4:0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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