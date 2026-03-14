«Зенит» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 16.00 мск

«Зенит» и «Спартак» сыграют в 21-м туре чемпионата России в субботу, 14 марта. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

Следить за основными событиями игры «Зенит» — «Спартак» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.00 мск, за час до стартового свистка. Игру также покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ»).

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В 20 турах чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимал второе место, у «Спартака» — 35 очков и шестая строчка. Матч соперников в первом круге прошел в Москве 16 августа 2025 года и закончился вничью со счетом 2:2.