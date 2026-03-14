«Сочи» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Сочи» и «Краснодар» сыграют в 21-м туре РПЛ в субботу, 14 марта. Матч в Сочи на стадионе «Фишт» начинается в 13.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию сочинцев и «быков».

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Краснодар» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Сочи» — «Краснодар» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начинается в 13.40 мск, за пять минут до игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 13:45. Фишт (Сочи)

После 20 туров чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место с 9 очками, предыдущим соперником черноморцев был «Пари НН» (1:2). У «Краснодара» — 43 очка и первая строчка, в предыдущем туре черно-зеленые уступили «Рубину» (1:2).

«Сочи» с 9 очками в 20 турах претендует на звание худшей команды чемпионата России в XXI веке. В российской истории точно так же прошли две трети дистанции нижегородский «Локомотив» (2000 год, +1=6-13, мячи 9-28) и «Шинник» (2006 год, +1=6-13, мячи 10-32), хуже — только «Оренбург» (сезон-2024/25, +1=5-14, мячи 17-37), «Ротор» (2004 год, +1=5-14, мячи 17-41) и «Тюмень» (1998 год, +1=1-18, мячи 8-56).