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Сегодня, 20:28

«Зенит» — «Сочи»: Сергеев оформил дубль в первом тайме

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оформил дубль в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Он сделал счет 3:0 в пользу питерцев в первом тайме.

Защитник Вячеслав Караваев получил мяч штрафной и сделал прострел, так что Сергеев заносил мяч в ворота практически с линии ворот.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Сочи
1
0
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
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11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
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Урал – Кр. Советов
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