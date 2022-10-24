«Зенит» — «Сочи»: Сергеев оформил дубль в первом тайме

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оформил дубль в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Он сделал счет 3:0 в пользу питерцев в первом тайме.

Защитник Вячеслав Караваев получил мяч штрафной и сделал прострел, так что Сергеев заносил мяч в ворота практически с линии ворот.