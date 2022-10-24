Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:33

«Зенит» — «Сочи»: Вендел забил гол красивым дальним ударом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Полузащитник «Зенита» Вендел забил гол в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Бразилец сделал счет 4:0 в пользу питерцев в первом тайме.

Вендел получил мяч на подходе у штрафной площади и нанес идеальный дальний удар.

Для полузащитника этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
7:0
Сочи
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Сочи
2
1
Читайте также
Сражалась с талибами и готовится к дебюту в ММА. Девушка из Афганистана ломает рамки
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
«Зенит» и «Сочи» совершили 5 фолов в матче РПЛ
«Зенит» — «Сочи»: видео голов
«Зенит» — «Сочи»: Мантуан забил гол после выхода на замену
«Зенит» — «Сочи»: Малком забил гол после грубой ошибки Юсупова
Президент «Урала» Иванов: «Я считаю, что уход из зоны вылета — это тренерская работа Гончаренко»
«Зенит» — «Сочи»: Барриос забил первый гол в сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Сочи»: Сергеев оформил дубль в первом тайме

«Зенит» громит «Сочи» после первого тайма со счетом 4:0. Сочинцы играют в меньшинстве
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости