«Зенит» — «Сочи»: Вендел забил гол красивым дальним ударом

Полузащитник «Зенита» Вендел забил гол в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Бразилец сделал счет 4:0 в пользу питерцев в первом тайме.

Вендел получил мяч на подходе у штрафной площади и нанес идеальный дальний удар.

Для полузащитника этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне.