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«Локомотив» — «Спартак»: Смолов и Жиго попали в стартовые составы команд

17:52
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«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Сильянов, Баринов, Мухин, Жемалетдинов, Крыховяк, Камано, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Черный, Петухов, Мурило, Миранчук, Рыбчинкский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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