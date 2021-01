??? 5 most popular russian football clubs on #instagram during 2020!



? Total interactions ??



1.@zenit_spb 17,4M



2.@fcsm_official 12,4M



3.@pfc_cska 11,5M



4.@fclokomotiv 6,97M



5.@FCKrasnodar 5,54M pic.twitter.com/JM0mR88imf