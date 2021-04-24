«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле
«Зенит» в домашнем матче 27 тура Тинькофф РПЛ одержал победу над «Ротором» (6:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В составе сине-бело-голубых голы забили Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. На свой счет также записал автогол защитник «Ротора» Соломон Кверквелия.
«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» — 15 строчка и 18 баллов.
2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом». В случае победы «Зенит» может стать досрочно чемпионом России.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
27-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ротор» (Волгоград) — 6:0 (1:0)
Голы: Кверквелия, 45+2 — в свои ворота (1:0). Малком, 56 (2:0). Мостовой, 65 (3:0). Дзюба, 75 (4:0). Ерохин, 77 (5:0). Сутормин, 87 (6:0).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 61), Чистяков (Кравцов, 76. Хотулев, 83), Дуглас Сантос, Барриос (Оздоев, 61), Вендел, Малком, Дриусси, Дзюба (Ерохин, 76), Мостовой.
«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кипиани, Кверквелия, Алейник, Байрыев, Серченков, Давиташвили, Жигулев, Песегов, Муллин (Вершков, 69), Щеткин (Медведь, 78).
Предупреждение: Сутормин, 89.
Судьи: Мешков (Дмитров). Гурбанов (Краснодар), Хатуев (Грозный).
ВАР: Волошин (Смоленск). Гаврилин (Владимир).
24 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю