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«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле

18:21
24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор» — 5:0. Футболисты «Зенита» поздравляют с голом Александра Ерохина. Фото ФК «Зенит»
24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор» — 5:0. Футболисты «Зенита» поздравляют с голом Александра Ерохина. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в домашнем матче 27 тура Тинькофф РПЛ одержал победу над «Ротором» (6:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе сине-бело-голубых голы забили Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. На свой счет также записал автогол защитник «Ротора» Соломон Кверквелия.

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» — 15 строчка и 18 баллов.

2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом». В случае победы «Зенит» может стать досрочно чемпионом России.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ротор» (Волгоград) — 6:0 (1:0)

Голы: Кверквелия, 45+2 — в свои ворота (1:0). Малком, 56 (2:0). Мостовой, 65 (3:0). Дзюба, 75 (4:0). Ерохин, 77 (5:0). Сутормин, 87 (6:0).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 61), Чистяков (Кравцов, 76. Хотулев, 83), Дуглас Сантос, Барриос (Оздоев, 61), Вендел, Малком, Дриусси, Дзюба (Ерохин, 76), Мостовой.

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кипиани, Кверквелия, Алейник, Байрыев, Серченков, Давиташвили, Жигулев, Песегов, Муллин (Вершков, 69), Щеткин (Медведь, 78).

Предупреждение: Сутормин, 89.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гурбанов (Краснодар), Хатуев (Грозный).

ВАР: Волошин (Смоленск). Гаврилин (Владимир).

24 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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