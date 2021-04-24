«Зенит» — «Ротор»: все голы матча
«Зенит» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Ротор» со счетом 6:0. Голы в составе питерского клуба забили Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Алекснадр Ерохин (дубль). Еще один мяч записан на Соломона Кверквелию как автогол.
Все голы матча:
Кверквелия, 45+2 (1:0)
? Автогол Соломона Кверквелии.#ЗенитРотор #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/Z8Q4hCj1RV
Малком, 56 (2:0)
Гол Малкома.#ЗенитРотор #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/nXFQB0J2hw
Мостовой, 65 (3:0)
Гол Мостового.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРотор https://t.co/O11AnpSueH— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Дзюба, 75 (4:0)
? Гол Дзюбы#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРоторhttps://t.co/BG92mCfqX0— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Ерохин, 78 (5:0)
? Гол Ерохина#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРотор https://t.co/S3utW2AZ1Q— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Ерохин, 87 (6:0)
? Гол Сутормина#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРотор https://t.co/rpLEQx89oo— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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