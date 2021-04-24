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«Зенит» — «Ротор»: все голы матча

18:20
24 апреля 2021 года. «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). «Ротор» — «Зенит» — 6:0. Фото ФК «Зенит»
24 апреля 2021 года. «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). «Ротор» — «Зенит» — 6:0. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Ротор» со счетом 6:0. Голы в составе питерского клуба забили Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Алекснадр Ерохин (дубль). Еще один мяч записан на Соломона Кверквелию как автогол.

Все голы матча:

Кверквелия, 45+2 (1:0)

Малком, 56 (2:0)

Мостовой, 65 (3:0)

Дзюба, 75 (4:0)

Ерохин, 78 (5:0)

Ерохин, 87 (6:0)

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